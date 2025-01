Pronosticipremium.com - Lazio-Real Sociedad, il pronostico di Europa League: opzione GOL, occhio a Castellanos

Leggi su Pronosticipremium.com

Coppe europee protagonista a metà di questa settimana. A scendere in campo non è solamente la Champions, ma anche l’, arrivata alla settima giornata della fase campionato. Ancora due gare e poi sarà tempo di emettere i verdetti riguardo coloro che si saranno qualificate direttamente agli ottavi di finale. Domani scenderà in campo anche la, che affronterà laallo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 21.I biancocelesti sono praticamente certi di rientrare tra le prime otto della classifica finale, trovandosi momentaneamente al primo posto a quota 16 punti. Il cammino della formazione di Marco Baroni è stato di alto livello, con cinque vittorie ed un solo pareggio nelle prime sei uscite. Per provare a mantenere la vetta della graduatoria, lacercherà di infilare un altro successo ma si troverà di fronte un avversario a caccia di punti importanti.