Jannik Sinner ma ha vinto? | indiscrezioni la domanda dopo il malore che commuove l' Italia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra la Rod Laver e la John Caine Arena ci sono poche decine di metri, ma non filtra nulla. Nessun rumore, nessun applauso, nessun borbottio. Niente di niente. Sono due conchiglie che trattengono il suono e le emozioni, così ognuno dei nostri eroi aveva il suo pubblico:di là, Lorenzo Sonego di qua. Fratelli d'divisi dalle arene australiane che si ritrovano a vincere in contemporanea le rispettive battaglie e a chiedere poi ai giornalisti come è andata all'altro: “Sonny ha?”, sì, “ha?”, ancora sì. Fino a due settimane fa, a dividerli sembravano esserci anche diverse categorie di tennis. Invece, guarda un po' che razza di sport del diavolo è mai questo: il tabellone senza Medvedev e senza Fritz si spalanca e magari, chissà, ci si ritroverà in semifinale a condividere l'arena e non solo l'orario di gioco.