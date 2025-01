Gamberorosso.it - Emergenza granchio blu: arrivano altri soldi dal Governo per "salvare" il settore ittico

Leggi su Gamberorosso.it

Un piano da 10 milioni di euro, che si aggiungono a ulteriori 44 milioni stanziati dal ministero dell'Agricoltura suddiviso in sei aree d'intervento. È quanto previsto dalnel decreto Agricoltura per finanziare il Piano di intervento volto a contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e proliferazione delblu. Il progetto, che copre il biennio 2025-2026, si concentrerà principalmente sul contrasto alla diffusione del crostaceo nelle aree del Delta del Po, nelle lagune e lungo l'alta costa adriatica, con la possibilità, in caso di successo, di estenderlo «ad altre aree del Paese», come specificato dal commissario straordinario per ilblu, Enrico Caterino.Raccolta e smaltimento di circa 2.600 tonnellateTra gli ambiti di intervento previsti dal piano figurano la difesa della biodiversità degli habitat e la cattura delle biomasse non destinate al consumo umano o adusi.