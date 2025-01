Superguidatv.it - Amici 2025 verso il serale – TrigNO è riammesso, dopo la sospensione: il patto con Anna Pettinelli

lavoluta dalla maestra di canto,ritorna ad, per il volere della stessa. La voce-speaker di RDS conferisce al cantante una seconda chance, per l’inizio di una carriera nella musica, in uncommosso e commovente per i telespettatori.ilrientra al talent-show,laDi recente, il cantanteha subito ladella maglia di titolare del banco di studio del canto, per effetto della sua cattiva condotta, ad. Ma, al termine della nuova puntata domenicale del 19 gennaioregistrata in assenza del giovane,segna il daytime del talent show con una seconda chance conferita al suo allievo. Per il volere dell’esperta di canto, il 23enne può infatti tornare a seguire le lezioni di canto nella scuola, ache lui abbia una buona condotta, in linea con il regolamento, ad