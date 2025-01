Quotidiano.net - Violenza sessuale sulle alunne 11enni: assolto il professore di Roma. “Il fatto non sussiste”

, 21 gennaio 2025 – “Ilnon”: è statoilaccusato diaggravata nei confronti di diecidi 11 anni commessa in un istituto della zona nord di. Gli episodi contestati dalla Procura riguardavano il periodo compreso tra dicembre 2022 e maggio 2023. Il 43enne aveva chiesto di essere giudicato mediante rito abbreviato: in questo modo è stato preso in considerazione il solo fascicolo delle indagini preliminari, e avrebbe ottenuto anche uno sconto di pena pari a un terzo qualora fosse stato giudicato colpevole. Durante il lavoro degli investigatori, il docente era stato sottoposto agli arresti domiciliari come misura cautelare. Contestualmente, era stato interdetto dalla sua professione, con una prospettiva di almeno 12 mesi di sospensione.