Lanazione.it - Vetrina Toscana festeggia 25 anni con un nuovo sito

Leggi su Lanazione.it

Un quarto di secolo di attività per, che hato l’versario al teatro del Maggio musicale fiorentino. In 25il progetto di Regionee Unioncamere, che promuove il turismo enogastronomico, è arrivato a coinvolgere 2mila imprese, realizzando 500 schede sui prodotti tipici, 400 ricette tradizionali e 360 eventi annuali, con una community di oltre 43mila follower., inoltre, è stata indicata come ‘Best practice’ dalla Commissione europea nella promozione dell’agroalimentare e ha ricevuto il riconoscimento per il miglior progetto di marketing dal Gruppo stampa turistica. L’incontro è servito a tracciare il bilancio dei 25e a mostrare novità come l’uso dell’intelligenza artificiale che supporterà il progetto. Inoltre, è stato illustrato il risultato di un’ analisi messa a punto da Aeffective, spinoff dell’Università degli Studi di Firenze, che ha permesso di individuare i ristoranti che effettivamente si dimostrano coerenti con il manifesto dei valori sottoscritto.