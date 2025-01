Pronosticipremium.com - Roma, gli effetti della cura Ranieri: media punti da Europa

Leggi su Pronosticipremium.com

Quattordici: è il numero che racconta al meglio la rinascita. Quattordici sono iconquistati dai giallorossi nelle ultime sette partite di campionato. Quattordici sono anche le uniche squadre inad aver fatto meglio nelladall’inizio di dicembre. Dalla ripresa del campionato nel lungo weekend del 6-8 dicembre, i giallorossi hanno invertito la rotta, lasciandosi gradualmente alle spalle la crisi che aveva caratterizzato l’inizio di stagione. Una crisi profonda, che aveva spinto la squadra a soli duedalla zona retrocessione e portato all’avvicendamento di ben due allenatori: prima De Rossi, sollevato dall’incarico dopo appena quattro giornate, poi Juric, esonerato in seguito a prestazioni imbarazzanti contro Fiorentina, Verona e Bologna. La svolta è arrivata con l’approdo in panchina di Claudio, un allenatore capace di riportare non solo qualità, ma soprattutto identità e compattezza a una squadra ormai allo sbando.