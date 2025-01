Formiche.net - Propaganda o strategia? Il mistero della nuova corazzata nordcoreana

Leggi su Formiche.net

I media di Pyongyang hanno diffuso nuove immagini che confermano il fatto che i cantieri navali nordcoreani stiano lavorando alla costruzione di una, che una volta terminata sarà la nave di più grandi dimensioni in forza alla flottaRepubblica Popolare di Corea. In una trasmissione andata in onda il 29 dicembre 2024, la Korean Central Television (Kctv) ha mandato in onda un servizio in cui veniva mostrato l’autocrate e leader del Paese Kim Jong-un mentre ispezionava unanave militare in costruzione.Queste immagini avvalorano l’ipotesi avanzata già nell’ottobre del 2024 dall’International Institute for Strategic Studies riguardo alla costruzione di unanave da guerra. Tale ipotesi si basava sull’analisi di alcune immagini satellitari dei cantieri navali di Nampo, sul versante occidentale del Paese, che grazie ad alcuni dettagli (come le dimensioni delle impalcature) lasciavano suggerire che il vascello in costruzione fosse di dimensioni maggiori rispetto alle navi medie che costituiscono al flottiglia