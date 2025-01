Romadailynews.it - Italia: atleti cinesi si allenano in pattinaggio di velocita’ su pista corta

Dei pattinatori disudella Cina partecipano a una sessione di allenamento in vista della relativa gara ai Giochi mondiali universitari invernali FISU di Torino 2025 a Torino, in, ieri 20 gennaio 2025. Dei pattinatori disudella Cina partecipano a una sessione di allenamento in vista della relativa gara ai Giochi mondiali universitari invernali FISU di Torino 2025 a Torino, in, ieri 20 gennaio 2025. Agenzia Xinhua