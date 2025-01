Quotidiano.net - Il governo Albanese cerca di rafforzare le relazioni con Trump: incontri chiave in programma

Illaburista australiano di Anthonysi è mosso per sostenere lecon Donald, con l'ambasciatore australiano in Usa ed ex primo ministro laburista Kevin Rudd impegnato a smussare le tensioni con il nuovo presidente, mentre la ministra degli Esteri Penny Wong si prepara a incontrare il segretario di stato nominato da, Marco Rubio. Come riporta oggi in prima pagina il Sydney Morning Herald, alla vigilia dell'inaugurazione dila ministra Wong, a Washington per assistere allo storico evento, ha detto che ildi Canberra si augura di lavorare con la nuova amministrazione "per portare avanti i comuni interessi economici e di sicurezza". Notando che "ogni nuovo presidente segna un giorno di profonda importanza per il mondo", ha anticipato che Cina, Commercio e il Patto trilaterale di sicurezza AUKUS tra Australia, Regno Unito e Usa per la produzione e il dispiegamento nel Pacifico di sottomarini a propulsione nucleare saranno all'ordine del giorno quando incontrerà il Rubio e altri membri del Congresso durante la sua visita.