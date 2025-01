Biccy.it - Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri, il video

è svenuta in diretta durante la puntata odierna de I Fatti Vostri. Lo ha fatto durante i saluti finali mentre scorrevano sotto di lei i titoli di coda. "Pronti, quasi tutti schierati per darvi l'appuntamento a domani mattina come sempre, 11:10..". Qua la conduttrice ha perso i sensi ed è scivolata per terra. "Che è successo, è uno scherzo?" ha chiesto Tiberio Timperi. Anna Falchi, che non ha mai perso i sensi del tutto, lo ha però subito tranquillizzato: "Sono svenuta, scusate.. Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto!". "Avremo materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri" – ha continuato il conduttore sdrammatizzando l'accaduto – "Comunque sta bene e tranquilla. Succede, quando uno è anziano".