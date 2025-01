Zonawrestling.net - VIDEO: PCO distrugge il TNA Digital Media Championship durante un evento della GCW

Il gesto clamoroso di PCO alla Hammerstein Ballrooml’The People vs. GCW alla Hammerstein Ballroom, PCO ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole, e non per la sua prestazione sul ring.La distruzione del titolo TNADopo aver vinto il Kickoff Rumble eliminando Shane Mercer, il campione TNAha scioccato il pubblico posizionando la sua cintura su una sedia d’acciaio per poirla con una mazza.Lo sfogo contro la TNACome se non bastasse, PCO ha afferrato il microfono e si è scagliato contro la TNA, esprimendo tutta la sua frustrazione riguardo le vendite del merchandise, gli incassi dei biglietti e la sua posizione nella compagnia. I fan hanno potuto sentire solo partesua invettiva, poiché la diretta è stata improvvisamente interrotta da una pubblicità.