Quotidiano.net - Trump, Meloni e Macron burattini nelle mani di Musk: il murale di Harry Greb apparso a Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 20 gennaio 2025 - Il burattinaio Eloncon il dito alzato in segno di approvazione, sulle sue ginocchia è sedutoe ai piedi i due ‘fidi’ alleati:raffigurati come. È l’immagine deloggi a, ad opera dello street artist capitolino. Una scena dissacrante comparsa a poche ore dall’insediamento di Donaldalla Casa Bianca. A detail of a mural by Italian artist. The mural appeared on the occasion of Donaldoath ceremony as the 47th US President and depicts Elonas a puppeteer and Donald, Giorgiaand Emmanuelas his puppets, Rome, Italy, 20 January 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Nel giorno dell’insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, lo street artistnotorna a raccontare il suo punto di vista e lo fa inera pungente e ironica.