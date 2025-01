Isaechia.it - Taylor Mega ha un nuovo amore: ecco chi è il fidanzato dell’influencer

ha ufficialmente uned è stata proprio lei a renderlo pubblico.La seguitissima influencer infatti, dopo la travagliata storia d’con Tony Effe, a quanto pare adesso ha riaperto il suo cuore. La relazione con il rapper, ad oggi impegnatissimo con Giulia De Lellis, è stata parecchio chiacchierata sul web ma ad oggi, i due ex fidanzati, sembrano non avere alcun tipo di rapporto.Durante la sua recente intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani,aveva proprio commentato la nuova relazione tra Tony e Giulia:Sono contenta che si siacon Giulia De Lellis, finalmente ha trovato una persona alla sua portata.Ma non è finita qui. Sempre durante quella chiacchierata ha poi parlato anche del tanto discusso flirt con Flavio Briatore, ammettendo:Con lui non era vero