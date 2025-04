Ilgiorno.it - All’Atkinsons Monza Open 25 anche Federico Cinà il “nuovo Sinner”

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 aprile 2025 – Il25. Il 18enne palermitano, classe 2007 e numero 371 del ranking mondiale, protagonista all’ultimo Masters 1000 di Miami dove al debutto nel circuito maggiore è subito riuscito a ottenere il primo successo battendo con due tie-break al primo turno l’argentino Comesana, sarà nel tabellone principale al via lunedì grazie a una delle tre wild card a disposizione degli organizzatori. Figlio di Francesco(il coach che portò Roberta Vinci fra le top-10) e già numero 4 al mondo da under 18, cercherà fortuna sulla terra rossa di. Con luiil mancino romano Jacopo Vasamì, coetaneo di, attualmente numero 8 del ranking mondiale juniores grazie ai titoli vinti a febbraio in Egitto e Marocco.per lui è giunto il momento di confrontarsi fra i “pro” e25 cercherà la prima vittoria a livello Challenger, sfiorata questa settimana a Barletta.