Giovedì nero per la Borsa 422 miliardi in fumo in Europa dopo i dazi di Trump La peggiore è Piazza Affari -36%

Wall Street aveva dato la prima nota, con perdite pesanti per il Dow Jones e soprattutto il Nasdaq, rispettivamente al -3,71% e al -5,61%). Le Borse europee hanno continuato in scia: la reazione aiamericani annunciati la sera di mercoledì 2 marzo da Donaldè tinta di rosso. Perdite a catena per tutti gli indici.chiude a -3,6%,di tutto il Vecchio Continente e seguita a ruota da Parigi (-3,31%) e Francoforte (-3,01%), riportando lo spread Btp-Bund a 112,9 punti. Lo tsunami colpisce in maniera meno dura Londra e Madrid, a 1-55% e -1,08%. Per l’oltre 422sono stati bruciati in un solo giorno.Il calo del lusso e delle autoDuemiladi dollari andati insull’S&P 500, l’indice che monitora l’andamento delle 500 principali aziende americane.