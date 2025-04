Ilfattoquotidiano.it - La manifestazione del 5 aprile contro il riarmo sarà scomoda per chi odia esser chiamato guerrafondaio

di Susanna StacchiniOra più che mai, lo strumento che governanti e molti politici adottano per “meglio fregarci” è l’uso manipolatorio delle parole, disposti come sono a falsificarne pure il significato. Non esitano a votare sì al “”, chiamandolo “prontezza”. Nessuno scrupolo nel definire “volenterosi” i paesi europei che hanno dato l’assenso ad inviare truppe di soldati in Ucraina, o nell’apostrofare la parola “guerra” con la parola “crisi”. Nessuna remora nel creare ad arte pericolosi nemici da cui doversi difendere.Questo e molto altro per dire sì alladi sabato 5, organizzata dal Movimento 5 stellel’Europa del. Una dimostrazione, quella di sabato, oltremodo, tanto dasi guadagnata un corale scherno, oltre al tentativo di messa in ridicolo se non ignorata.