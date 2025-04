Agi.it - Brignone: cosa succede ora. La corsa verso i Giochi, le tappe del recupero

AGI - Federicaha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Un incidente che la terrà lontana dalle piste per almeno sei mesi ma che non mette a rischio la sua partecipazione, perfettamente competitiva, alle olimpiadi invernali di Milano Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Lo dice all'AGI il dottor Daniele Mazza, specialista in Ortopedia e traumatologia e medico della Nazionale Under 21 di calcio maschile. "Federicaha riportato una frattura scomposta del piatto tibiale, che è una lesione grave - spiega il medico - che interessa la parte superiore della tibia, ovvero quella che entra in contatto con il femore formando l'articolazione del ginocchio e negli sportivi di alto livello può rappresentare un problema significativo, perché compromette stabilità mobilità e performance dell'articolazione fondamentale per la pratica sportiva ad alta intensità.