Agi.it - L'assessore Righini: "Lazio protagonista al Vinitaly con le sue eccellenze vinicole"

Leggi su Agi.it

AGI - La Regionesi prepara a incantare i visitatori di2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile, portando il meglio della sua produzione enologica. Quest'anno ilsi presenta in grande stile con la partecipazione di 59 aziende vitie 3 consorzi di tutela: Roma DOC, Cesanese del Piglio DOCG e Frascati. “Quest'anno abbiamo sostanzialmente, anzi direi radicalmente modificato il modo di comunicare i nostri prodotti, lo facciamo con vesti assolutamente rinnovate, dalal McFruit, la più grande fiera dell'ortofrutta europea dove quest'anno siamo regione partner, dimostriamo come si procede investendo le risorse e attraverso la programmazione per garantire una nuova veste del, un'immagine rivoluzionata anche in termini di qualità”. Così all'AGI l'all'Agricoltura e Bilancio della Regione, Giancarlo, parlando della partecipazione alla fiera di Verona dove ilavrà un padiglione di 2.