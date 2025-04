Internews24.com - Scudetto, Ngonge non vuole mollare: «Non siamo preoccupati! Alla fine faremo i conti…»

di Redazionenon: «Noni conti.» Le parole del giocatore del NapoliIntervistato dai microfoni di Radio CRC, Cyril, attaccante del Napoli, ha parlato cosi:GARA CONTRO IL MILAN- «Contro il Milan era una partita importante in casa nostra: dovevamo aggredire e far vedere da subito cheforti. Era normale iniziare così, perché noiil Napoli. Si è visto nel primo gol come l’abbiamo preparata: si è trattato di una giocata che abbiamo provato in allenamento per tutta la settimana. L’abbiamo preparata bene ed è stata interpretata correttamente dai giocatori in campo.FINALE DI STAGIONE- «Non, ma concentrati e sicuri delle qualità che ci sono nella rosa. Ci guardiamo tutti negli occhi ed analizziamo partita dopo partita,i conti.