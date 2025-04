Anteprima24.it - “Sportitalia Village”, Mercogliano punta al modello Brianza

Tempo di lettura: 2 minutiIl furo centro sportivo diad assomigliare allo “”.La visita del sindaco Vittorio D’Alessio al concittadino Michele Criscitiello, direttore e ceo die presidente della Folgore Caratese, è servita anche a raggiungere questo ambizioso obiettivo, visto che l’amministrazione alla falde del Partenio sta per realizzare una struttura di grande prestigio che sorgerà su un’area di circa 25 mila quadrati.D’Alessio ha preso visione dello “”,di efficienza e uno dei più grandi impianti sportivi della Lombardia. Dall’Irpinia inanche per ricambiare la generosità di Criscitiello che, lo scorso mese di febbraio, donò, a nome della sua famiglia, alla Misericordia del Partenio uno speciale e attrezzato fuoristrada pensato per rispondere prontamente alle situazioni di emergenza, in ricordo del papà Alessandro – scomparso nel luglio del 2023 – indimenticato e indimenticabile sindaco diper 18 anni.