Dilei.it - Sognando Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia i primi vip (e graditi ritorni)

Leggi su Dilei.it

è pronta a prendere le redini di un nuovo progetto televisivo che, in realtà, è uno spin-off di un suo grande successo:con le. Da maggio infatti debutterà in prima serata su Rai Unocon le, nuovo programma televisivo, che celebra la storia ventennale del più importante dancing show della televisione italiana.Proprio per onorare i successi dicon lemolti saranno gli amati ex concorrenti che prenderanno parte alla versione speciale dello show televisivo.ha deciso d’re alcuni di questi nomi, svelando deicon le, i vip che ne prenderanno partecon leè uno dei programmi più longevi della televisione italiana e il suo fascino non smette d’appassionare i telespettatori, che premiano sempre la produzione televisiva con degli ottimi ascolti.