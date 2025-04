Lanazione.it - "2025 Frontiers of Science Award": il premio va a tre ex allievi della Scuola Normale

Pisa, 3 aprile– Giovanni Paolini, Elia Bruè e Daniele Semola, ex studenti di matematicaSuperiore, si aggiudicano un prestigioso riconoscimento internazionale per due studi separati, uno di topologia (Paolini), l’altro di analisi geometrica (Bruè-Semola). Si tratta del “of”, indetto dalla Repubblica Popolare Cinese, che sarà assegnato durante “International Congress of Basic” in programma il prossimo mese di luglio a Pechino. Ilha individuato 148 lavori prodotti negli ultimi anni di oltre 600 autori provenienti da più di 20 paesi e regioni di tutto il mondo, che rappresentano progressi importanti nei campiMatematica, pura e applicata,Fisica teorica, dell’Informatica eStatistica. L’ICBS è finanziato da varie istituzioniRepubblica Popolare Cinese.