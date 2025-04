Lapresse.it - Selvaggia Lucarelli prosciolta da accuse diffamazione: diede a Fedez del ‘Bimbominkia’

Leggi su Lapresse.it

è statadal Tribunale di Milano dall’accusa diper aver dato delin un post sui social. La decisione del giudice Giuseppe Cernuto della seconda sezione penale al termine dell’udienza pre-dibattimentale: non è stata ravvisata, per i fatti contestati a, una “ragionevole ipotesi di condanna” in un processo. Il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di non luogo a procedere è fissato in 15 giorni.La tesi dei legali dicontroI legali del rapper hanno provato a sostenere sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione che l’espressione “Bimbominkia” fosse di per sé diffamatoria. La legale di, avvocata Barbara Indovina, aveva rigettato la tesi e depositato una memoria in cui citava anche la canzone dicon J-Ax dal titolo ‘Bimbiminkia4life’ e un passaggio del brano ‘Polaroid’ in cui il rapper scriveva “se Dio si è fatto Instagram è già un bimbominchia”.