Calcionews24.com - Fabregas chiaro: «Derby importante per il Como! Sugli infortuni il punto è questo. Sul futuro dico che…»

Leggi su Calcionews24.com

, allenatore del, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara contro il Monza In conferenza stampa, allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Monza. PARTITA CONTRO IL MONZA – «La stiamo preparando bene, è une lo vogliamo vincere. Dobbiamo dare il massimo. .