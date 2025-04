Borsa Europa affossata dai dazi di Trump | Milano -359% maglia nera

Leggi su Ildenaro.it

, 3 apr. (askanews) – La guerra deiaffossa borse europee. Piazza Affari chiude in pesante calo, con il Ftse Mib giù del 3,59% ed èdel continente. Le tariffe annunciate da Donaldmandano in tilt le sale operative, con cali decisi anche a Parigi -3,31%, Francoforte -2,93%, Amsterdam -2,67% e Londra -1,59%. Madrid -1,08% e Zurigo -2,34%. Insi salva solo Lisbona: +0,13%. A, in una giornata molto difficile, sorridono le utility. Terna in particolare: la società guidata da Giuseppina Di Foggia èrosa del listino principale, con il +3,73% si porta a 8,67 euro per azione toccando il massimo storico in quasi 21 anni di quotazione. Positiva anche Italgas +3,64%, seguita da A2A +3,5% e Snam +3,46%. Sul fronte opposto crolla Tenaris -9,85%. Male anche Saipem -9% e Stmicrolectronics -8,32%.