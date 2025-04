Ilrestodelcarlino.it - Tram: Riva Reno riapre al traffico tra San Felice e piazza Azzarita

Bologna, 3 aprile 2025 – Nuovo traguardo per i lavori della Linea Rossa in zona: dopo la riapertura dei due corselli che costeggiano il canale, viene restituita alla viabilità anche la porzione di strada compresa tra via San, cheala senso unico in direzione PalaDozza. Il cantiere – dove si continua tutt’ora a lavorare alla realizzazione delle rotaie – lascia infatti spazio a una corsia carrabile centrale sul lato dei portici, con il ripristino di 27 parcheggi a strisce blu ai margini della carreggiata, su ambo i lati. Una riapertura funzionale per fluidificare ilnell'area, anche alla luce della progressiva cantierizzazione di via San, dove gli interventi sono già iniziati sul lato sud della carreggiata, dalla Porta fino all'intersezione con via della Grada.