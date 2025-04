Cinemaserietv.it - Chiamatemi Francesco, il Papa ha visto il film di Luchetti? “Ci ha dato le chiavi”

Leggi su Cinemaserietv.it

hailche racconta la sua vita? Probabilmente no (non esistono conferme in tal senso) ma una cosa è certa: ne ha approvato la visione., ildella gente, prodotto da Taoduedi Pietro Valsecchi e diretto da Daniele, fu proiettato nella Sala Nervi del Vaticano, di fronte a un pubblico di settemila persone accuratamente selezionate, tra cui molti indigenti e parrocchiani di Roma, a inizio dicembre 2015.Al proposito, dichiarò Pietro Valsecchi a La Stampa:“Di sicuro ci haledella Sala Nervi, dove l’abbiamo proiettato davanti a settemila persone, tutte scelte dal Vaticano, tra cui molti indigenti e parrocchiani di Roma. No, non ci ha telefonato per dire che siamo stati bravi, ma quel segnale mi sembra significativo”.Il, trasmesso in prima tv nel 2016 in una versione estesa da circa 4h, esplora a fondo la vita di Jorge Bergoglio, soffermandosi in particolare sugli anni della militadue attori: Rodrigo De La Serna, che impersona Bergoglio dal 1961 al 2005 (La casa di carta) e Sergio Hernández, che lo interpreta fino alla sua elezione nel 2013 (I giorni dell’arcobaleno).