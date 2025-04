.com - Automobilismo / XXXII Rally Adriatico a Cingoli, al via le iscrizioni

Leggi su .com

Da ieri aperte le iscrizione della competizione di PRS Group a, in programma per il 3-4 maggio, sarà il terzo appuntamento del Campionato ItalianoTerra ed entra nella sua fase finale. Sede confermata aed un percorso che prevede tre diverse prove speciali da ripetere tre volte, sono i caratteri salienti della competizione, che propone la partenza da San Severino Marche, già utilizzata aldelle Marche dello scorso autunno, oltre all’impegno nel territorio di Gagliole., 3 aprile 2025 – Da ieri, mercoledì 2 aprile, al via alleper il 32°, terza prova del Campionato ItalianoTerra, periodo che arriverà fino a mercoledì 23 aprile.Organizzato da PRS Group, con la sempre entusiasta collaborazione del Comune di, l’evento vede accendersi i riflettori di una rinnovata sfida “tricolore” che dopo due prove, Foligno e Val d’Orcia, si è particolarmente infiammata facendo rotta adesso verso l’iconica competizione riproposta dall’organizzazione che fa capo a Oriano Agostini per ribadire il ruolo centrale che ha nel contesto “tricolore” oltre che nella valorizzazione del territorio, del quale da anni è certamente un forte carattere identitario.