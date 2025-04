Ilgiorno.it - Mangiatevi il Gorgonzolly

Agitando tabelle come fossero carrarmati e al consueto grido di sempre – “America First” – Trump ha deciso: dazi sui prodotti europei. Il che, tradotto in lombardo, sarà un po’ come dire agli americani: volete il formaggio italiano? Bene, pagatelo come fosse caviale. Il risultato atteso è che negli scaffali yankee, da New York al Texas, presto troveremo il “Cheese” o il “Parmesan Delight”, rigorosamente prodotti in qualche stabilimento del Wisconsin con latte in polvere e coloranti industriali. E così, mentre gli industriali lombardi fanno la conta dei danni e i politici locali si scambiano spallucce a vicenda (“mica è colpa nostra”), i consumatori americani si preparano a scoprire che il Gorgonzola senza la Lombardia è solo latte salato. Ma del resto, se l’America viene prima di tutto, il buon gusto può aspettare.