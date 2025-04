Sbircialanotizia.it - Delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi: “Dna Sempio non cambia responsabilità di Stasi”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La presenza di tracce di Dna di Andreasotto le unghie dinonin nessun modo ladi Alberto Stasi neldi. E’ questa la posizione delladella vittima che lo sottolinea in una memoria depositata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni in vista dell’incidente probatorio per. “La . L'articolodi, ladi: “Dnanondi Stasi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.