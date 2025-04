Davidemaggio.it - Helena punge Zeudi: “Amici amici e poi ti rubano la bici…”

Leggi su Davidemaggio.it

Non è riuscita a vincere il Grande Fratello, ma in compenso ha potuto togliersi qualche sassolino dalle scarpe grazie al Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Nelle scorse ore, Valerio Staffelli ha raggiunto a Cologno Monzese, per la consegna del premio canzonatorio del tg satirico,Prestess, protagonista assoluta della diciottesima edizione del reality show di Canale 5.Data come la favorita alla vittoria, all’interno di un gioco fortemente minato dalle fanbase tossiche, alla finesi è classificata al secondo posto dietro a Jessica Morlacchi (le fan di, dopo l’eliminazione di quest’ultima che nulla ha potuto contro, hanno concentrato i loro voti su Jessica). Una sorta di resa dei conti, visto che le due si erano macchiate della furente discussione sfociata nell’ormai famoso lancio del bollitore.