Milano, litiga con un uomo sul bus e lo accoltella, 17enne arrestato

Un ragazzo di 17 anni è statodai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per aver aggredito un adulto a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dopo una lite nata su un autobus. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Il minorenne e la vittima, undi 42 anni, hanno iniziato a discutere per un motivo banale mentre erano sul mezzo pubblico. La discussione è poi continuata alla fermata, quando entrambi sono scesi dal bus.L’è stato ferito all’addome con un coltello prima che ilfuggisse. I soccorritori del 118 e i militari dell’Arma sono intervenuti in via Matteotti. Il 42enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il giovane aggressore è stato rintracciato all’interno di una pizzeria nelle vicinanze, dove si era nascosto.