Usa, Trump lancia la sua campagna di dazi contro 100 Paesi

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha ufficializzato l'avvio della suadiche colpirà più di cento. Tra le merci più penalizzate ci saranno quelle provenienti dal Giappone e dall'Unione europea, alla quale si applicheranno tariffe del 20 per cento. Per la Cina arriva un ulteriore 34% che si sommerà al 20% già in vigore. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Ue è pronta a negoziare con gli Usa, ma anche a reagire, se necessario.