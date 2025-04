Secoloditalia.it - Dazi, sciacallaggio e deliri delle opposizioni: “Meloni complice di Trump”. Un circo indegno e triste

Una commediasta andando in scena in un momento in cui la serietà sarebbe d’obbligo. Invece suiposti dalesciacalla in maniera inversosimile e grottesca. Tutto il mondo, tutti gli stati, stanno prendendo le misure alla nuova era commerciale che si sta instaurando, tranne Pd, Avs, M5S. Stiamo sentendo cose inverosimili, fino all’insulto. L’irresponsabilità regna sovrana, assieme ai toni apocalittici che creano panico anziché andare nella direzione dell’equilibrio indicata dal Capo dello Stato quando ha parlato di “serenità” con la quale prepararsi a risposte intelligenti e non di pancia. E’ la linea di Palazzo Chigi. Eppure c’è un’ondata di isteria collettiva tra gli oppositori. Nel Pd è gara a chi la spara più grossa. La segretaria Elly Schlein si avventa come un’Erinni sul premier.