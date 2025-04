Cultweb.it - Che cosa vuol dire quando la borsa “cala”? Ve lo spieghiamo in maniera semplice

In queste ultime ore stiamo assistendo a un crollo dei mercati azionari, soprattutto orientali, ma anche Wall Street ha aperto al ribasso, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’imposizione dei dazi sulle merci provenienti da Europa e resto del Mondo. Mache “la”? Significa che il valore complessivo dei titoli azionari quotati sui mercati finanziari sta diminuendo. Questo calo può essere misurato attraverso gli indici di, come il FTSE MIB in Italia, il Dow Jones negli Stati Uniti o il Nikkei in Giappone.Lascende per numerosi fattori, tra cui, ovviamente dati macroeconomici negativi, come un rallentamento del PIL, l’aumento dell’inflazione o la disoccupazione in crescita. Tutti fattori che possono spingere gli investitori a vendere azioni.