Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-04-2025 ore 18:30

Luceverdetrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla via Pontina per incidente code tra Strampelli e apriliana verso Terracina incidenti con disagi alanche sulla tangenziale est da viale Castrense lo svincolo A24 in direzione dello Stadio Olimpico e poi su via di Torrevecchia altezza via Cesare Lombroso intenso ilsul Raccordo Anulare con rallentamenti e code sulla carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi tra Bufalotta e Tiburtina e su quella esterna tra laFiumicino e la Casilina lavori Questa notte la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiusa tra le 22 e le 5 di domattina nelle due direzioni ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale