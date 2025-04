Lettera43.it - Poste italiane, rinnovata la certificazione ISO 37301 per la gestione della compliance

conferma l’impegno per l’applicazione rigorosa dei principi etici, per la trasparenza e la conformità normativa e ottiene il rinnovoISOper il proprio sistema di, confermandosi azienda all’avanguardia nella capacità di adottare le novità normative rapidamente ed efficacemente. Il rinnovo, che, prima tra le aziende nazionali, ha ottenuto nel 2022, è stata rilasciata da IMQ secondo lo standard internazionale ISO:2021 –management system e segue il nuovo approccio definito da Accredia basato sull’applicazionenorma per processi aziendali.Monitoraggio continuo e miglioramento delle procedure grazie all’adozione di questo modelloL’adozione di questo modello innovativo, più complesso e ambizioso, consente adi consolidare ulteriormente il proprio sistema diintegrata, garantendo un monitoraggio continuo e un miglioramento costante delle procedure e dei controlli aziendali.