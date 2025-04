Sui giudici ha deciso così Sognando Ballando con le Stelle Milly Carlucci svela cast e giuria

Leggi su Caffeinamagazine.it

In televisione vale una regola d’oro: se una cosa funziona. spremila finché non resta neanche la scorza. Ed è esattamente quello che hadi fare la Rai dopo il successo dell’ultima edizione dicon le. Dimenticatevi il concetto di pausa o sana attesa: dal 9 al 30 maggio arrivacon le, quattro serate speciali per festeggiare i vent’anni del programma e, già che ci siamo, scegliere pure un nuovo maestro di ballo.Un po’ festa, un po’ing, un po’ “non sappiamo più cosa inventarci”, questo spin-off vedrà il ritorno di alcune vecchie glorie dello show, prontissime a rimettersi in pista, letteralmente e metaforicamente., più instancabile che mai, ha annunciato i protagonisti nel promo già in onda: Bianca Guaccero (la vincitrice dell’ultima edizione), Federica Pellegrini (seconda, ma solo per un soffio), Emanuele Filiberto (di ritorno da chissà quale regno), Wanda Nara (con gossip e polemiche nel bagaglio a mano) e infine Gabriel Garko, che non ha certo bisogno di presentazioni.