Ferraratoday.it - Ex Mercato coperto, candidato il progetto di riqualificazione al bando Piani di sviluppo

Leggi su Ferraratoday.it

Il Comune di Ferrara candida ildidell'exdi Santo Stefano alpubblico, indetto dal Consiglio dei ministri, per la selezione deidi. L'edificio risalente al 1958, dismesso da anni, è sito in via Boccacanale di Santo Stefano e porta.