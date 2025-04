Lanazione.it - Francesca, super mamma fiorentina: "Aspetto il nono figlio"

Firenze, 3 aprile 2025 - Li avevamo lasciati che avevano otto figli, di cui due gemelline nate da poco. E avevano detto basta all'arrivo di altre cicogne. E invece pare proprio che abbiano cambiato idea., a soli 39 anni ha già messo su una famiglia ‘extra large’. E ora è in attesa del. "Non lo abbiamo cercato spiega- è capitato ma siamo ben consapevoli di come succedono queste cose. Volevamo fermarci ma eravamo comunque aperti a un'altra possibilità, magari non subito. E invece è capitato abbastanza presto, anche se le gemelline sono ancora piccole e ci ha colto un po' di sorpresa". "Da quando l'abbiamo scoperto - spiega- anche se è stata una sorpresa, siamo felici di accogliere un nuovo bimbo o bimba nella nostra famiglia.