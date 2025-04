Expo 2025 le Marche incontrano Giappone | un corto d’autore a Osaka

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 apr. (askanews) – Unmetraggiofirmato dall’Accademia Poliarte di Ancona, punto di riferimento nazionale per la formazione dei nuovi talenti artistici e parte del Gruppo Rainbow, sarà presentato in anteprima mondiale ail 2 giugnonel Padiglione Italia durante la settimana della Regione, alla presenza delle istituzioni e del fondatore di Rainbow, Iginio Straffi. L’opera si inserisce nel prestigioso progetto Metaverso Raffaello, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Unione Europea nell’ambito di Next Generation Eu, iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio culturale marchigiano attraverso l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio cinematografico. Il progetto è stato presentato all’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione, Andrea Maria Antonini e coordinatore delle regioni pere trova il supporto diFilm Commission – FondazioneCultura.