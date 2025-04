Ilgiorno.it - Femminicidi, corteo a Milano: “Per Ilaria, per Sara, per tutte. Ci vogliamo vive”

, 3 aprile 2025 – “Per, per, per. Ci”. Uniti da questo slogan questo pomeriggio, giovedì 3 aprile, sono scesi in piazza diversi studenti, collettivi e associazioni. La manifestazione è arrivata all’indomani di due nuovi casi dio che hanno visto come vittime due giovani studentesse universitarie: la 22enne termanaSula a Roma e la coetanea messineseCampanella. Il: dalla Statale al Palazzo di giustizia Mobilitazioni si sono tenute in diverse città italiane per dire ancora una volta "no" a queste morti. A, nel pomeriggio, alcune centinaia di studenti e studentesse universitarie, oltre ad appartenenti a vari collettivi e al movimento "Non una di meno", hanno preso parte ad unche, da via Festa del Perdono, sede dell'Università Statale di, è giunto fino a Corso di Porta Vittoria, di fronte al Tribunale del capoluogo lombardo.