Amadeus, dal Serale di "Amici" al suo talent show: una nuova sfida televisiva

News Tv., daldi “” al suo: una. Dopo cinque incredibili edizioni del Festival di Sanremo,torna protagonista del piccolo schermo con unaavventura. Il conduttore ha fatto il suo debutto aldi “24”, entrando nella giuria delcondotto da Maria De Filippi. Questo nuovo incarico segna un’importante tappa nella sua carriera, mostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo amore per la musica. Tuttavia, le novità non sono finite perché il conduttore ha annunciato di essersi imbarcato in unadalle premesse piuttosto intriganti. Vediamo come funzionerà il suo nuovo programma. (.)Leggi anche: Shaila Gatta, le veline svelano cosa pensano di lei (VIDEO)Leggi anche: “Sognando Ballando con le stelle”, annunciati i primi vip: i nomi bombaa Mediaset: giudice aldi “”Lasciare la Rai dopo anni di successi non è stata una scelta semplice, manon ha perso tempo nel rimettersi in gioco.