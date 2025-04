Ilnapolista.it - Il Napoli cerca un difensore che possa giocare sia a destra che a sinistra, potrebbe essere Bochorishvili

Leggi su Ilnapolista.it

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira aveva lanciato nei giorni scorsi il nome di Nikoloz Botchorishvili, classe 2007, per il marcato dele non solo. Secondo lui infatti ci sarebbero in corsa per il talento georgiano anche Atalanta e Gent. Oggi rincara la dose e parla della volontà del club azzurro di rafforzarsi in difesa per la prossima stagione.Ilper completare la batteria dei terzini della prossima stagioneun elemento chesia asia a. Il #per completare la batteria dei terzini della prossima stagioneun elemento chesia asia a. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 3, 2025Proprio in quest’ottica Botchorishvili che gioca attualmente per l’Iberia U19,l’uomo giusto.