Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston 2-6, 4-1, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio e dritto perche prende la rete senza aver bisogno di giocare la volee.30-15 Termina di un nulla lunga la risposta di15-15 Servizio ad uscire e dritto lungolinea per il francese che trova il vincente con i piedi fuori dal corridoio0-15 Termina ampiamente in corridoio il rovescio lungolinea diL’italiano sembra essersi definitivamente messo alle spalle il complicato primo set.sta trovando maggiore profondità con i colpi da fondo campo costringendoalla fase difensiva, dove il francese riesce ad esprimere meno il proprio estro.4-1 Gioco: termina lunga la risposta diche negli ultimi minuti sta concedendo qualcosa in più.40-30pizzica la riga con la seconda di servizio mandando fuori giri l’avversarioSeconda30-30aggredisce la seconda dell’italiano, trova un’ottima risposta di dritto e provoca l’errore di30-15 Prima vincente.