Chianti Rufina | Dazi nessun dramma Ora confronto diretto coi fornitori

(Firenze), 3 aprile 2025 – Preoccupati ma non allarmati. Il Consorzioguarda aistatunitensi non con lo spirito di chi vede tutto nero, ma con la volontà di coloro che intendono capire e organizzarsi al meglio. “In fondo - dice il presidente del, Federico Giuntini - non si tratta dia livello di cifre percentuali così alte e gravi come era stato minacciato e come avevamo temuto. Ora, operativamente, ci attende un periodo di. Ci dovremo confrontare ciascuno con i propri importatori e distributori per trovare il modo di ridurre il più possibile l’impatto di costo sul cliente finale e, più in generale, sul mercato”.a reazione scomposta, dunque. Piuttosto la volontà di riflettere e trovare la strada giusta per limitare l’impatto.