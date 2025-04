Justcalcio.com - Le ossa di Laliga

2025-04-03 18:25:00 Calcio spagnolo:Nelle 289 partite che vengono giocate nella lega 2024-25, 758 gol sono stati segnati con una media di 2,6 gol per partita. E le uniche due squadre che non sanno cosa significa adattarsi a più di due gol in una partita di questo campionato sono atletiche e getfe. L’Atléticod’altra parte, È il tutto che la maggior parte delle occasioni ha lasciato il suo obiettivo a zeroin 13 giorni. Sono leautentiche di questa lega, le squadre a cui i rivali sanno che è più difficile batterle.Sia Athletic che Getafe stanno concedendo poche gioie ai loro rivali. Solo in quattro partite, in entrambi i casi, hanno concesso due gol mentre i Blueons hanno ricevuto un po ‘contro in 17 partite e il Rojiblancos 16 volte. Sono dati che mostrano quanto sia difficile battere queste due squadre in quello che portiamo come campionato.