Theo e Barella derby sotto tono? I numeri dicono altro | dominio nell’indice di rischio passaggio

Qualche errore, pochi fuochi d’artificio, una presenza non costante nel vivo del gioco.Hernandez e Nicolòhanno deluso le aspettative neldi andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, terminato 1-1 a San Siro. Eppure, ie offrono una lettura diversa, che tiene conto anche di altri fattori. A far impressione è infatti l’indice di, una voce statistica calcolata solo se ilè andato a buon fine, misurando così la propensione del giocatore a rischiare la giocata.Hernandez edominano la classifica: primo posto con il 52% nel caso del terzino rossonero. Percentuale che cresce (55.5%) nel caso dell’interista. In casa Milan il secondo è Rafa Leao (28%), mentre tra i nerazzurri è Carlos Augusto (16.5%) il giocatore alle spalle del centrocampista.