Secoloditalia.it - Dazi, Mattarella: parola d’ordine serenità. Il dialogo sul crinale tra Washington e Bruxelles

Leggi su Secoloditalia.it

No a prove muscolari, la Ue sia compatta e, soprattutto,nella risposta e determinazione nell’approccio. È questa, in estrema sintesi, la posizione che il Presidente della Repubblica, Sergio, che anche (ma non solo) durante il colloquio al Quirinale con l’omologo dell’Estonia, Alar Karis, ha fatto registrare una piena sintonia ecumenica sulla necessità di recuperare rapporti transatlantici collaborativi. Una linea che il numero uno del Quirinale ha ribadito con cauta fermezza. Lui, morigerato ma deciso, che anche in questi giorni di discussione e polemiche, repliche istantanee e timori ancestrali, continua a sostenere cautela mostrando un atteggiamento lucido e responsabile nei confronti delle sfide che l’Italia e l’Europa si trovano ad affrontare sul piano internazionale.